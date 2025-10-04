Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Okulda olmadan öğrenciyi sınava hazırlamak.


Arkadaşlar böyle bir şey mümkün mü? Akşam ödev yapıyor çocuk. Yapamıyor birkaç tanesini. Ertesi gün okulda git öğretmene sor diyorum. Öğretmen yarın yok diyor. Ne zaman gelecek diyorum. İki gün dersi yok diyor. İyi madem geldiği gün sor diyorum. O zaman şu öğretmene sorularım var diyor. Haftada 3 gün okulda olup hem derse girip hem nöbet tutup hem de nasıl çocukla ilgilenecek bu branş öğretmenleri.

Bence branş öğretmenleri nöbet tutmamalı ama iki katı para almalı.

Ayrıca branş dersleri 20 dakikaya inmeli. geri kalan 20 dakikada böylece soru çözebilirler.

Ayrıca çözdükleri her soru için bir ek ders almalılar. 100 soru çözende +2 hizmet puanı almalı.

