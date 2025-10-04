Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Brasşçı müdür yardımcılarına boş gün verilmeli.


04 Ekim 2025 23:37
Brasşçı müdür yardımcılarına boş gün verilmeli.

Ortada çok net bir haksızlık var. Kimse neden bunu görmüyor. Branşçı idareciler her gün okulda olmak zorunda. Oysaki bu arkadaşlar idareci olmadan önce bir gün ya da iki gün okulda oluyorlardı. Ellerini taşın altına koyup idareci oldular ve bu boş günlerinden de oldular. Bu haksızlığa son verilmesi gerekiyor.

Öğretmen branşçıların bir ya da iki gün boş iken idareci branşçıların yok. Bu haksızlık giderilsin. Brançşı idarecilere boş gün verilsin.

Okulda olmadan öğrenciyi sınava hazırlayan branşçı arkadaşlar okulda olmadan da gayet okulu idare edebilirler.

