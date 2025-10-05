KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
KİT 3 yıl yasağına 4B sözleşmeli durumu dahil mi?


Merhabalar. Bilindiği üzere, 2022 yılında çıkarılan bir mevzuat ile, KİT'lerde işe başlayan sözleşmeli memurlar, 3 yıl geçmedikçe istifa edip, 399 sayılı KHK ve 657 sayılı kanun kapsamında aynı kurumda veya başka bir kurumda çalışamıyor birkaç istisna hariç.

Sormak istediğim soru, bu 3 yıl yasağına 4b sözleşmeli açıktan alımlar dahil mi?

Bence dahil olmaması gerekiyor. Birincisi, 4b'liler sözleşmelidir, 657 gibi kadrolu değil. İkinci olarak, bu 3 yıl yasağı ösym üzerinden yapılan kpss'li alımları kapsıyor sanki, açıktan alımları kapsamıyor zannedersem. Sorguladığımda da, bazı kurumların bu 3 yasağına 4b sözleşmelileri dahil ettiği bazı kurumların dahil etmediğini gördüm.

Kesin bir şekilde, izahı ile birlikte cevabını bilenler aydınlatırsa çok memnun olurum.

