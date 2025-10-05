Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Gih olarak atanacağım. Eşim sözleşmeli personel yanıma gelir mi?


05 Ekim 2025 01:11
Gih olarak atanacağım. Eşim sözleşmeli personel yanıma gelir mi?

Gih Olarak atanacağım dilekçemi verdim. Eşim sözleşmeli sağlık personeli eş durumu yanıma gelebilir mi ? 3. Yılını doldurmasına 4 ay kaldı. Yakın zamanda gih olup benim durumumda olan biri cevap verebilir mi? Yada bu konuya hakim olan birisi var mı?

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsunMazeret ataması 2025Promosyon tahmininiz nedir?İcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2026 Ocak Zam BeklentisiSayın bakan2026 Atama ve Yer Değiştirme YönetmeliğiBiraz da olsa yüzümüz gülsün konusu..2025 banka promosyonu

Sözlük

Bugün olanlar 1 Sadakat 1 saç sefadan tırnak cefadan uzar 2 otobüste felsefe yaptıran şarkılar 1 aşık kadın 1 Ne yapacağımızı bilemediğimiz anlar 1 kendini hayal dahi edemediklerini yaşarken bulmak 1 gökyüzüne bakan tek canlı 1 ah ana 1 elektrik çiçeği 1

Son Haberler

5510 kapsamındaki memur da hizmet birleştirmesini geciktirmemeli!Hamas ile İsrail heyetleri 6 Ekim'de Mısır'da esir takasını müzakere edecekİşte İsrail'in Sumud Filosu'ndan alıkoyduğu 10 Türkİsrail'den eve hava saldırısı: 7'si çocuk 17 kişi ölü, 40 yaralıDev derbide kazanan çıkmadı

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?