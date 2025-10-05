Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Sözleşmeli sağlık personeliyim, eşim EGM'de GİH memuru oldu yanına atanabilir miyim?


05 Ekim 2025 01:17
Sözleşmeli sağlık personeliyim, eşim EGM'de GİH memuru oldu yanına atanabilir miyim?

Eşim polis memuruydu. emniyette Gih(Genel idari hizmetler) memuru oldu. Şimdi o atanacak bende Sağlık personeliyim meslekte 3. Yılıma 4 ay kaldı. Eşime tabii olur muyum yoksa kadro gelince mi tayin olurum. Eşim yine emniyet personeli ya olarak görev alacak sadece ünvanı değişti. Konuya hakim olanlar, Yardımcı olursanız sevinirim.

