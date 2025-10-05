2006 Ocak ayında enflasyona daha ne ezilmiş oluruz?

Değerli meslektaşlarım. Burada açılan; "Ocak zammı ne olur", "Enflasyon ne kadar çıkar" tarzı başlıklar sanki maaşımıza ilave zam alacağımız gibi bir algı yaratıyor. Hepinizin malumu olduğu üzere son yıllarda aldığımız zam sürekli 1-2 ayda eriyor ve biz 3-4 ay enflasyona karşısında eziliyoruz. 6 aylık dönem sonunda ise refah payı eklenmediği için, maaşımız sadece 6 ay önceki seviyesine yükseltiliyor ki o da devletin kurumu olan TÜİK'in açıkladığı ve piyasa şartlarıyla pek uyuşmayan rakamlara göre yapılıyor. Gel gör ki ne sendikacılık oynayan sarı sendikalar, ne de kulaklarını tıkayan siyasiler sesimizi duymuyor maalesef.

