Yedek asb'lık sözleşmeli personelliğe faydası olur mu

05 Ekim 2025 03:09
Arkadaşlar üniversite bünyesinde yeni atandım 4b sözleşmeli personel olarak 2022 yılında da askerliğimi yedek asb olarak bir yıl yaptım bunun bana faydası olur mu o yıl çalıştım sayılıp da derece kademe ilerlemesi olur mu yada yıllık izin alabilir miyim veya 3+1 den 1 yıl düşer mi bilen var mı

