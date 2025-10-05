Yedek asb'lık 3+1 e katkı sağlar mı

Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Arkadaşlar üniversite bünyesinde yeni atandım 4b sözleşmeli personel olarak 2022 yılında da askerliğimi yedek asb olarak bir yıl yaptım bunun bana faydası olur mu o yıl çalıştım sayılıp da derece kademe ilerlemesi olur mu yada yıllık izin alabilir miyim veya 3+1 den 1 yıl düşer mi bilen var mı

