Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Yazi isleri mudurlugu ankara


05 Ekim 2025 10:39
Yazi isleri mudurlugu ankara

Mrb arkadaşlar Ankara için yazi isleri müdürlüğünde basvuru sayisi hakkında bilgisi olan var mi acaba?

Çok Yazılan Konular

Trigger tahsilatı adı altında el koyulan promosyonlarFaizsiz 100 bin TLSavcılık KYOK kesinleştirme kimin göreviTüp Bebek Tedavisi nedeniyle tayinİcra dosyası disiplin cezası300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikEk hesap kredi kartı vs kapatın.Cezaevlerinde görev yapan sivil memurlara silah taşıma hakkıIBAN değişikliği Cte görevde yükselme iklimlendirme ve soğutma ünvan değişikliği

Sözlük

ferhunde hanım ve kızları 2 güne bir söz bırak 2 bir insanın bu hayatta başına gelebilecek en güzel şeylerden bir 1 hangi fizik prensibisin 1 whatsapp dedikoduları 1 ekim 1 günün sözü 1 Ağzından Çıkan Sözdür 1 Zenginliğin sırrı 1 ferhunde hanımlar 1

Son Haberler

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alacakKırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 8 suçlu Türkiye'ye getirildi11. Yargı Paketi geliyor: Silahla ateş edenlere daha ağır cezaSayıştayda boş bulunan 5 üyelik için seçim süreci başlıyorAltın yılın 9 ayında üst üste rekorlar kırdı

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?