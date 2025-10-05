Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Proje okulundan Ayrılma


05 Ekim 2025 11:00
Proje okulundan Ayrılma

Merhabalar, zorunlu hizmetimi mazeret göstererek proje okulundan ayrılmak istiyorum. Bana haziranda başvuru yapabilirsin dediler.Zorunlu hizmet yükümlülüğüm geçerli bir mazeret değilmi ki?? Görüşleriniz nedir hocalarım???

Çok Yazılan Konular

Branşçıların taleplerini bir türlü karşılayamadık.Reklamdan gına geldiSağlık mazereti tayini şartları.Eylül ayı enflasyon oranı açıklandı. 3.23Anasınıfı öğretmeninin çocukları yalnız bırakması.Hastalık nedeniyle İl dışı geçici görevlendirmeYöneticiler iki dönemden fazla görev yapmamalı.Branş müdür yardımcısının zorunlu 6 saat dersi.Yöneticilerin görev süreleri 4+4 değil 6+6 olmalı.Yöneticilik süresi hesabında 21. madde uygulaması.

Sözlük

aşık erkek 1 aynı şarkıyı dinlemek 2 yağmur 1 pürifiye 1 günün sözü 1 cüzdan taşımayan erkek 1 gökyüzüne bakan tek canlı 1 otobüste felsefe yaptıran şarkılar 1 Ağzından Çıkan Sözdür 1 güne bir söz bırak 2

Son Haberler

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alacakKırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 8 suçlu Türkiye'ye getirildi11. Yargı Paketi geliyor: Silahla ateş edenlere daha ağır cezaSayıştayda boş bulunan 5 üyelik için seçim süreci başlıyorAltın yılın 9 ayında üst üste rekorlar kırdı

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?