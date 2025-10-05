Sağlık bakanlığı ve üniversite hastanesi aynı anda başvuru

Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Sağlık bakanlığına başvuru yapıp atandığımız takdirde arşiv soruşturmasını beklerken üniversite hastanesine başvuru durumunda orda da asil kadroya girersek süreç nasıl oluyor sbye atanıldığı için üniversite hastanesinin arşivi olumsuz mu sonuçlanır yoksa ikisinden birini mi tercih edebiliyorum birde sbde radyoloji teknikeri ünvanı ile ünide anestezi teknikeri ünvanı ile atanmış olmak fark yaratır mı sb kadrosunu yakmak istemiyorum memleketim açmadı yakın zamanda üni alıma çıkacak ilerde pişman olmak istemiyorum

