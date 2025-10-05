Pomem de koprucuk kemıgı kırıgı

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Merhabalar. Pomem 32. donemı asıl olarak kazanmıs bulunuyorum. Okuldakı genel saglık taramasında koprucuk kemıgı kırıgım ust uste kaynadıgından dolayı hafif şekıl bozuklugu bulundugundan elenır mıyım? Fonksıyon kaybım yoktur. sadece şekilen üst üste kaynadı. kırık tum asamaları gecıp asıl olarak kazandıktan sonra olmustur. Yardımcı olabılecek biri var mıdır ? Bir kez daha sormustum yardımcı olabılır mısınız ?

