Çocuğun öğretmenleri ile görüşebilmek için 3 günlük izin almak gerekliliği.


05 Ekim 2025 13:15
Maalesef az önce komşumun dile getirdiği durum. Kendisi memurmuş. Zaten 20 gün izni olduğunu her dönem çocuğun öğretmenleri ile konuşmak için 10 gün harcadığını belirtti. Hasta anasına bile bu kadar çok zaman ayıramadığı için epey üzgün. Dedim ne alaka.

Pazartesi izin aldım gittim türkçe öğretmeni ile görüştüm. Fen bilgisi öğretmeni ile görüştüm. diğerlerini bulamadım. Beden öğretmeni nöbetçiymiş hiç bulamadım okulda dedi. Eee dedim. Salı günü gittim sosyal bilgiler, matematik, din kültürü öğretmeni ile görüşebildim. Müdür yardımcısı da derslerine giriyormuş ama onunla görüştüm benim çocuğu tanıyamadı dedi. Eeee dedim. Bizim çocuk sporcu. beden eğitimi ile görüşeyim dedim. Salı yokmuş. Çarşamba da onunla ve ingilzice öğretmeni ile görüşmeye gittim dedi. 3 günlük izinde ancak baş edebilmiş.

Sen bir de liseye geçince gör dedim. Korktu beti benzi attı. 20 günlük izin ancak öğretmenleri ile görüşmeye yeter dedim. Fenalaştı. Eline yüzüne su vurdum. Korkma dedim. 10 seneyi doldurunca iznin 30 güne çıkar. Rahat rahat görüşürsün dedim de rahatladı. Keşke okuyup branş öğretmeni olsaydım, part time öğretmenlik ile her işimi rahat yapardım dedi.

Allah çalışan velilerimizin yardımcısı olsun.


yorguntarihçi
Genel Müdür
05 Ekim 2025 14:12

Oysa veli toplantısına gitseydi bütün öğretmenleri gorebilirdi veya bakanlığın zorunlu tuttuğu randevu sistmini kullandaydi kimseyi aramak zorunda kalmazdı. Kaldı ki senin komşunun elini kolunu sallaya sallaya okula gidemeyeceğini bilmemesi normalde senin gibi tiplerin randevu sistemine geçildiğini, okulun dingonun ahırı olmadığını elini kolunu sallaya sallaya giremeyeceğini randevu alması gerektiğini biliyor ve çevresine anlatıyor olmadı gerekirdi


bulaşşıkk
Şef
05 Ekim 2025 14:23

Birisi bu arkadaşa uyurken bi yerini kapatması gerektiğini öğretsin.


mazıke
Şef
05 Ekim 2025 14:47
her konunun altına aşağılık şekilde yorum yazma hadsizliğini buluyorlar moderatör nerde?

bahçesaray
Şef
05 Ekim 2025 14:51
branş öğretmeni kadar taş düşsün başınıza veli toplantısında, okul aile birliği toplantısında hallede bilir
