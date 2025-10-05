Mal bildirimi

Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Arkadaşlar merhaba ocak ayında katılım evim firmasında taşıt için belli bir miktar finansal kredi için başvurmuştum. Başvuru sürecinden sonra kredi miktarı kadar borç olarak mal bildiriminde bulundum. Bilindiği üzere bu tür firmalar en az başvuru sürecinin üzerinden 6,7 ay geçtikten sonra krediyi veriyor size neyse benim öğrenmek istediğim krediyi verdiler bana aracıda satın aldım şimdi araçla ilgili mal bildiriminde bulunacağım aynı zamanda bu çektiğim kredinin kalan borç kısmını yeniden bildirmem gerekiyormu ? Çünkü aylar öncesinde zaten ek bildirimde bildirmiştim bu krediyi.

