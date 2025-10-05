Gündem \ Spor
2025 2026 sezonu super lig tahmin yarismasi 9. hafta


05 Ekim 2025 15:51
Maç Başlangıcı: 18 Ekim 2025 Saat:13:30

Konya-Kocaeli

Rize-Trabzon

Alanya-Göztepe

Gaziantep-Antalya

Eyüp-Kasımpaşa

Beşiktaş-Gençlerbirliği

Başakşehir-Galatasaray

Fenerbahçe-Karagümrük

Kayseri-Samsun

Manisa-Erzurum

Iğdır-Bolu

Esenler-Bodrum

İstanbul-Bandırma

Maç Skoru: Başakşehir-Galatasaray

