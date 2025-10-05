Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Zorunlu lise eğitiminin kaldırılması


05 Ekim 2025 16:24
Zorunlu lise eğitiminin kaldırılması

Galiba lise zorunlu olmaktan çıkacak ya da en azından süresi azalacak zaten çok fazla norm fazlası öğretmen gündemde bir de üstüne yenileri eklenecek hem de azımsanmayacak derecede peki bakanlık bu konuda ne yapacak ne yapabilir sizce?

