05 Ekim 2025 16:30
Merhabalar norm fazlasıyım norm atamalarda tayin isteyeceğim tayinim çıktı diyelim genellikle ilişik kesme ve başlama dönem sonunda yapılıyor. Yarıyılda da Eş durumu da isteyeceğim ancak üzerimde norm atama kararnamesi görünecek bu durumda eş durumu istemem tehlikeye mi girer? Bunu nasıl çözebilirim?


bahçesaray
Şef
05 Ekim 2025 17:04
göreve başlama yapmanız lazım, yoksa başvuru ekranında sonuçlanmamış bir kararnameniz vardır yazar, başvuru yapamazsınız

monalisaaa
Memur
05 Ekim 2025 17:09

Şu an doğum öncesi izindeyim hocam doğum sonrası da 2 aylık iznim olacak 7 ocakta bitiyor yasal doğum izinlerim. Doğum iznindeyken ayrılış başlangıç yapabilir miyim? Çünkü mecburi bir izindeyim

bahçesaray
Şef
05 Ekim 2025 17:20
izin ve raporlu iken ayrılış ,başlangıç yapılmaz, göreve dönmeniz lazıö
