3+1 Söz. Personelin KPSS sınavına girmesi ?

Arkadaşlar merhabalar.

Bilgi sahibi olan hanımefendi veya beyefendilerden cevap bekliyorum, şimdiden teşekkür ederim.

Ben MSB'na 3+1 söz. per. olarak atandım. Kurumda herhangi bir sıkıntım yok. İşimden oldukça memnunum. Fakat şehir olarak oryantasyon sıkıntısı yaşamaktayım. Kurumdan birileri ile görüşmek istemiyorum bu yüzden buraya yazıyorum. Çünkü bilgi almak istediğim zaman bana farklı bir gözle baktıklarını anladım. Sorularım şu şekilde;

Askeri bir birlikte piyade birliği memur oldum. 4 yıl sonra tayin şansımı deneyeceğim. Fakat öncesinde 4 yıl şartı olmadan memleketime gitme şansım var mı var ise ne şekilde şartta. 1 yıl şartı falan demişlerdi.

Diyelim ki evlilik yaptım ve eşim memur. Ben mi onun yanına giderim o mu yanıma gelir ya da bir süre yanımda olur sonra beraber mi tayin yaparız memleketimize.

Ayrıca ben memurluğumu ifa ettiğim esnada tekrardan sınava hazırlanıp (80 ile atandım) yüksek puan alarak memleketimde bir alım olursa başvuru yaparak oraya geçebilir miyim. Ya da bu puanımla önümüzdeki günlerde bir alım olurda başvuru yaparsam olur mu. Sözleşmeyi fesh edip oraya geçer miyim hemen. Herkes ister ki memleketi olsun lütfen kzımayın. Sadece bilgi almak istiyorum.

Teşekkürler.