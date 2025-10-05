7 yaş erkek çocuk savunma sporu önerisi

merhabalar , oğlum 7 yaşında 3 yıldır yüzen, yapılı , güçlü bir çocuk ama kendini savunmayı bilmiyor. Zorbalığa uğruyor sürekli. bugün parkta bir çocuk boynuna baskı yaparak nefessiz bıraktı babası zor yetişti. Savunma yapmayı öğrenmesi için en iyi spor hangisi? Öneriniz var mı?

merhabalar , oğlum 7 yaşında 3 yıldır yüzen, yapılı , güçlü bir çocuk ama kendini savunmayı bilmiyor. Zorbalığa uğruyor sürekli. bugün parkta bir çocuk boynuna baskı yaparak nefessiz bıraktı babası zor yetişti. Savunma yapmayı öğrenmesi için en iyi spor hangisi? Öneriniz var mı?