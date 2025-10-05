Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35

Mehil Süresinde Maaş


05 Ekim 2025 20:57
Mehil Süresinde Maaş

Arkadaşlar 1 sorum olacak.657 kadrolu memurum 399 Teiaş a atandım Temmuz ayında.Atanma tebligatı gelince istifa edeceğim.15 günlük tebligat süresi boyunca son gün işe başlasam o 14 günlük ev bulma-taşınma süre zarfında maaşım işliyor mu ? Bilgisi olan var mı ?


reuenthal
Aday Memur
05 Ekim 2025 21:04

İstifa edeceğin için önceki kurumun maaş ödemez. Bağın kalmayacak çünkü.

Başlamak için son günü bekleyeceğini söylüyorsun, yani yeni kurumunla da bağın başlamamış olacak. Onlar da ödemeyecek.

Mantık basit yani bu durumda nasıl maaşın işleyebilir ki.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

PTT A.Ş de Yeniden Yapılanma399'dan 4/B ye geçişTEİAŞ Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı 2025KİT Yönetişim ReformuTTK (Türkiye Taşkömürü Kurumu)DHMİ Çalışanları BurayaTürkiye Taş Kömürü Kurumu Zonguldak hakkında bilgisi olan arkadaşlar yazarsa sevinirim657 4/B arşiv araştırması sırasında merkezi atamayla 399 yerleşmekEti maden endüstri mühendisi hk.2025/1 göreve başlama

Sözlük

günün sözü 1 şu an çalan şarkı 2 mutlu evlilik 1 doğalgaz faturası 1 bazı insanlara laf anlatmanın imkansızlığı 1 Oluruna bırakmak 1 aşık erkek 2 konuşmayı bilmeyen insan 1 trabzon 1 WhatsApp 1

Son Haberler

Müşteriyi balıkla dövdülerBakanlıktan yarım zamanlı çalışma hakkı için yeni duyuru!Havai fişekler otluk alanda yangına neden olduİstanbul'da yarın toplu taşıma ücretsiz olacakYeni haftada hava nasıl olacak?

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?