Depresyon ve anksiyete izni hakkında.

05 Ekim 2025 21:05
Arkadaşlar 1 yılı aşkındır depresyon ve anksiyete bozukluğu yaşıyorum çok mücadele ettim ilaçsız denedim belki kurtulma ihtimalim vardı ama kurtulamadım ilaç kullanıyorum ama faydası olduğunuda pek düşünmüyorum memurların akıl sağlığı izni varmış maaş kesilmeden o izni nasıl alabilirim depresyon ve anksiyete için rapor verirlermi birde ilerisi için sıkıntı olurmu memurluk açısından yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler.

