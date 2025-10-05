Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

tayin hakkinda


05 Ekim 2025 22:49
tayin hakkinda
Bir tanıdığımız istanbuldan 2 senelik polisken samsuna gelmiş nasil olabiliyor bu merak ettim es durumu disinda gelebilir mi bu ayda

TÜRK1512
Memur
05 Ekim 2025 23:31
sanane işin mi yok işsiz
