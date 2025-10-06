Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu İptal Davası

Merhaba. Doğu'daki bir devlet üniversitesinin açtığı doktor öğretim üyesi kadrosu ilanına dışarıdan başvurdum. Özel şart yoktu. Benim gibi biri daha dışarıdan başvuru yaptı. Bir ay sonra sonuç açıklandı. Benim atama kriterlerini sağlamadığım söylenerek başvurum reddedildi. Diğer adayın ise dosyası jüriye gönderildi ve ataması yapıldı. Ben yaptığım araştırmalar sonunda diğer adayın kriterleri sağlamadığını öğrendim. Benim dosyamın üçte biri kadar puanı yok. Yani ortada ciddi bir hukuksuzluk var. Ben bu duruma rıza göstermedim ve benim atanmama işleminin iptali talebiyle dava açtım. Tüm iddialarımı dile getirdim. Kriterleri kat be kat sağladığımı, karşı tarafın kriterleri sağlamadığını da belirttim.

Mahkeme davalıdan atanma sürecine ilişkin tüm evrakları istedi. Fakat üniversite sadece benim başvuru dosyamı mahkemeye göndermiş. Atanan şanslı kişinin dosyasını, evraklarını hiç göndermemiş. Öyle bir savunma yazmışlar ki sanırsınız kadroya kimse alınmamış. Atanma evrakı vs. hiç yok. Ben bu durumu mahkemeye yazdığım yazıda vurguladım. Üniversitenin belgeleri eksik ilettiğini belirttim. Her iki adayın dosyasının bilirkişi tarafından mukayeseli olarak incelenmesini talep ettim. Fakat mahkeme ne yazık ki bu eksik belge meselenin üzerine gitmedi. Dava dosyası bu yönüyle eksik durumda.

Sorum şu: Yanılmıyorsam yakında mahkeme, bilirkişi incelemesi isteyecek. Sadece benim dosyamın bilirkişiye gönderilmesinden endişe ediyorum. Çünkü sadece benim dosyam bilirkişiye giderse atanan kişinin kriterleri sağlamadığı halde kadroya atandığı nasıl ortaya çıkacak? Eksik belgelerin davalıdan istenmesi için daha ne yapmam gerekir? Dosya eksik olduğu halde bilirkişiye gönderilir mi?

Konuya vakıf olan arkadaşlar ne derler?