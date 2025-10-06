Ucretsiz izin hakkinda

KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör
Ben ozel sektorde calisiyorum. Dogum yaptim ve ucretli iznimi kullandim. Ucretsiz izinden devam etmek icin dilekce verdim fakat, 6 aylik olan ucretsiz izin hakkimdan 1 aylik kismini kapsayacak sekilde dilekce yazdim. Cunku is yerim surekli baski yapiyordu kalacak misin gidecek misin diye. Ben de bana 1 ay muhlet verin dedim ve o sekilde dilekce yazdim. Bu 1 ayin sonunda ben ucretsiz iznimi yine kullanmaya devam edebilir miyim yoksa is yeri bana 1 ay kullandin daha kullanamazsin tarzi bi durum yaratir mi? Tesekkurler..

