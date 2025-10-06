Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
6 Haziran Ceza infaz Personelleri Günü kutlu olsun..


06 Ekim 2025 08:46
6 Haziran Ceza infaz Personelleri Günü kutlu olsun..

uzun bir süredir yapılan etkinlik ve mücadele sonucu Adalet bakanlığı tarafından Cte Genel Müdürlüğünün kuruluş günü olan (6 haziran 1938) tarih bundan itibaren kutlanmaya başalanacaktır. hayırlı olsun.


06 Ekim 2025 09:12

Hak ettiğimiz hakları almamız için adım adım ilerlememiz şart. Bu sebeple aslında önemsiz gözükse de 6 Haziran Ceza infaz Personelleri Günü gerçekten çok önemli.

