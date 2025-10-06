Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : bilgisayartekniker

Belediyede Ödenen Ödemeler


06 Ekim 2025 08:54
Belediyede Ödenen Ödemeler

Belediyede diğer kurumlardan farklı olarak ödenen ödemeler nelerdir?


yusufgngr
Aday Memur
06 Ekim 2025 08:59
bizde maaşa ek verilen (büyükşehir); yemek yardımı 2457 sds 13340 (brüt)

AqLayanKalp
Aday Memur
06 Ekim 2025 09:12

Belediyede sendika hakkı olması, sendika ikramiyesi olması, Sosyal Denge Tazminatı ve bayram ikramiyesi olması, huzur hakkı, yemek yardımı var doğru mudur ve diğer ek ödemeler nelerdir?

yusufgngr, 1 saat önce
bizde maaşa ek verilen (büyükşehir); yemek yardımı 2457 sds 13340 (brüt)
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Liyakat, ehliyet, yetkinlik ve universiteler.Üniversite Becayiş (Tek Başlık)Çakılı Kadronun eş durumundan tayini mümkün mü?Belediyede Ödenen ÖdemelerBelediyeden İl Özel İdareye Geçiş Nasıl Oluyor ?

Sözlük

hangi fizik prensibisin 1 yağmur 1 ekim 1 WhatsApp 2 promosyon parası 1 pürifiye 1 yüzük 1 şu an çalan şarkı 2 saç sefadan tırnak cefadan uzar 2 güne bir söz bırak 3

Son Haberler

Borsa yeni haftaya 10.884,87 puandan başladıDışişleri: İsrail'de tutulan 14 Türk için girişimler sürüyorEmlak ilanlarında fahiş artışa 172 milyon TL cezaTBMM, güvenlik ve ekonomi odaklı yoğun haftaya başlıyorDüzce'de evde başından silahla vurulmuş halde bulundu

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?