06 Ekim 2025 09:16
Belediyede Eğitmen Hk.

Belediyede "Eğitmen" olarak çalışan var mı, maaş bordrosu arıyorum, Eğitmen ünvanına atanma davam için. lütfen, Eğitmen olarak çalışan varsa örnek olması için bana taslak bordroyu atabilir mi?

- Evli, eşi çalışmayan, çocuk yok.

- Yüksek lisans mezunuyum ve şimdi 7/1ndeyim.

- Şimdiki maaşım 56.500

- Geçeceğim belediye 10 bin SDS veriyormuş.

