Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : bilgisayartekniker

LÜTFEN ACİL YARDIM


06 Ekim 2025 09:16
LÜTFEN ACİL YARDIM

Belediyede "Eğitmen" olarak çalışan var mı, maaş bordrosu arıyorum, Eğitmen ünvanına atanma davam için. lütfen, Eğitmen olarak çalışan varsa örnek olması için bana taslak bordroyu atabilir mi?

- Evli, eşi çalışmayan, çocuk yok.

- Yüksek lisans mezunuyum ve şimdi 7/1ndeyim.

- Şimdiki maaşım 56.500

- Geçeceğim belediye 10 bin SDS veriyormuş.

Çok Yazılan Konular

Liyakat, ehliyet, yetkinlik ve universiteler.Üniversite Becayiş (Tek Başlık)Çakılı Kadronun eş durumundan tayini mümkün mü?Belediyede Ödenen ÖdemelerBelediyeden İl Özel İdareye Geçiş Nasıl Oluyor ?

Sözlük

Zerengökçe 10 Ne yapacağımızı bilemediğimiz anlar 1 aşk 2 ekim 1 promosyon parası 1 bi mola radyo yayını 2 yağmur 1 mutlu evlilik 1 günün filmi 1 WhatsApp 2

Son Haberler

Borsa yeni haftaya 10.884,87 puandan başladıDışişleri: İsrail'de tutulan 14 Türk için girişimler sürüyorEmlak ilanlarında fahiş artışa 172 milyon TL cezaTBMM, güvenlik ve ekonomi odaklı yoğun haftaya başlıyorDüzce'de evde başından silahla vurulmuş halde bulundu

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?