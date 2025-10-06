Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

15 saniyelik video reklam mı olur!


06 Ekim 2025 11:06
15 saniyelik video reklam mı olur!
Anasayfadaki haberleri zaten pop up sayfaları kapatmaktan okuyamıyorduk, forumda da işi bi ileriye taşıyıp 15 saniye boyunca reklamla tüm sayfayı işgal ediyorsunuz. Kapatma ihtimali de yok. Alın forumunuzu başınıza çalın

can-mekanik
Memur
06 Ekim 2025 11:15
evet bu saçma durumun önüne geçilmeli, bir de akşam sessizce çoluk çocuk uyurken forumdayız bir anda video açılıyor. bütün ev ayağa kalkıyor. burası 3. sınıf forum sayfası mı? yönetici ve adminler 3 kuruş fazla kazanmak için böyle saçma bir işe nasıl girşiyorlar!

se101
Aday Memur
06 Ekim 2025 11:21

Size reklamları engellemek için bir kaç yol önereyim. Kullandığınız tarayıcıya Adblock uygulamaları kurabilirsiniz, dns seviyesinde engellemek için public adblock dns servisleri var bunları kullanabilirsiniz. En çok kullanılan nextdns ve adguard servisleri. Bunlarda ücretsiz planlarda aylık limin bulunmakta. Eğer imkanınız varsa evde bir cihaza adguard home yada pihole kurup tüm trafiği buraya yönlendirebilirsiniz. Bu sayede networkteki tüm cihaları dns seviyesinde reklam ve diğer engelleme kurallarına dahil edebilirsiniz.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuSosyal Denge Tazminatı AdaletsizliğiBilen var mı? Yedek asb'lık 3+1 e katkı sağlar mıCuma günleri tatil olsunToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMemurların süper zam alacak olmasıEkim Ayı Enflasyon beklenti anketi Müfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesi

Sözlük

aşık erkek 2 ekim 1 ferhunde hanımlar 1 Geceye bir not bırakalım. 1 günün filmi 1 uykunun tutmaması 1 kendini hayal dahi edemediklerini yaşarken bulmak 1 satılık araç ilanlarındaki garip cümleler 1 trabzon 1 bazı insanlara laf anlatmanın imkansızlığı 1

Son Haberler

Aile İçi Maraş Tarhanası Tüketimi! YÖK İçeriden Yükselmelere Çözüm Bulmalı!Bakan Ersoy: Son 8 yılda 9 binden fazla kültür varlığımızın iade edilmesini sağladıkMossad'a bilgi aktaran ajanlar adliyedeCHP Aksu Kadın Kolları Başkanı istifa ettiGişelerde yenileme trafiği: Araçlar adım adım ilerliyor

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?