Başöğretmenliğin Sertifika Düzenlendiği Ay Maaşa Yansıması


06 Ekim 2025 12:19
Başöğretmenliğin Sertifika Düzenlendiği Ay Maaşa Yansıması

Başöğretmenliğin eğitiminin tamamlanıp, Sertifika Düzenlendiği Ay Maaşa Yansıması gerekiyor, kılavuzda yazan bilgiye göre.. Eylül ayında tamamladım , sertifikam da yayınlandı bu durumda Ekim ayı maaşına başöğretmenlik tazminatı eklenecek mi? Var mı aynı durumda olan ya da bilgisi olan ??

