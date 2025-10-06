Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Geçmişte yapılan vekil öğretmenlik sigortası.


06 Ekim 2025 13:30
Geçmişte yapılan vekil öğretmenlik sigortası.

Arkadaşlar 1999 yılında 5 aylık vekil öğretmenlik yaptım. İlk ay meb mutemetten elden aldım maaşı diğer aylarda Ziraat bankasından.

Sorum şu ben bu yatmayan sigorta için dava açabilir miyim. Bunu sigortaya işletip 5434'ten yararlanabilir miyim


06 Ekim 2025 14:51

Hocam hizmet birleştirme yapmadınız mı? Hem sigortaniz nasıl yatmaz ki? Ben de 2007 yılında vekil ögretmenlik yapmıştım, 2012 yilinda görev yaptığım ilçeyi arayip bana o yıllarda görev yaptığima dair evrak göndermislerdi o evrakla işlerimi halletmistim. Şimdi 5434 ten yararlanıyorum

