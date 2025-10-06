Gündem \ Cep Telefonu ve Teknolojik Ürünler
Editörler : Lanet

Telefon ses kaydedici


06 Ekim 2025 13:33
Telefon ses kaydedici

Telefona hangi yazılımı yüklemeliyi? Telefon görüşmesini delil olarak göstericem.Biri yardım etsin.Play storedan hangi uygulamayı indirdiysem çalışmıyor.

Çok Yazılan Konular

Sözlük

bi mola radyo yayını 2 whatsapp dedikoduları 1 pepeçura 1 promosyon parası 1 aynı şarkıyı dinlemek 2 Zenginliğin sırrı 2 günün filmi 2 Zerengökçe 10 aşk 1 hangi fizik prensibisin 1

Son Haberler

Bayraktar: Enerji verimliliğinde tarihi ilerleme kaydettikİstanbul ve çevre iller için sağanak uyarısıBelediye Başkanından korkutan açıklama:2 bin bina direkt fay hattı üzerinde!81 ilde 'Gazze İçin Sessiz Çığlık' etkinliği düzenlendiBakanlar Tekin ve Yumaklı, özel gereksinimli öğrencilerle buluştu

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?