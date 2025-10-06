RÖNTGEN TEKNİKERİ 1 DEN ÇOK CİHAZDA GÖREVLENDİRİLEBİLİNİR Mİ?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gül-feşan
Çok Yazılan Konular
2026 İstifa sonrası açıktan atamaSözleşmeli sağlık personeliyim, eşim EGM'de GİH memuru oldu yanına atanabilir miyim?Eğitim tayini 4B'li olanları da etkiliyor mu?Derece/kademe2025 Ünvan değişikliği TDSİstifa sonrası atama zimmete düşmeİllerin promosyon anlaşmaları (tek başlık)Sözleşmeli personel boşanmadan dolayı tayinSağlık lisansiyeri maaş düzenlemesiMühendis için genel müdürlükler arasındaki çalışma farkları
Sözlük
türkiye'ye sesleniyorum riskli binalarda oturmayın 1 70 yaşındaki adamın akıllı telefon kullanması 1 günün filmi 2 ayıyı muhtar yapan köy armudu rüyasında görür 1 evde para saklayacak en uygun yer 2 şu an çalan şarkı 2 saç sefadan tırnak cefadan uzar 2 kendini hayal dahi edemediklerini yaşarken bulmak 1 pepeçura 1 Oluruna bırakmak 1
Son Haberler
Editörün Seçimi
Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?