RÖNTGEN TEKNİKERİ 1 DEN ÇOK CİHAZDA GÖREVLENDİRİLEBİLİNİR Mİ?


06 Ekim 2025 13:49
RÖNTGEN TEKNİKERİ 1 DEN ÇOK CİHAZDA GÖREVLENDİRİLEBİLİNİR Mİ?

Çalışmış olduğum kurumda aynı nöbet içerisinde acil-poliklinik tomografi hem skopi hemde portable çekimleri yapıyoruz bu yasal mı? Meslek kanunu veya mevzuatla alakalı bilgisi olan yardımcı olabilirse sevinirim

