Röntgen teknikeri 1'den çok cihazda görevlendirilebilir mi?


06 Ekim 2025 13:49
Röntgen teknikeri 1'den çok cihazda görevlendirilebilir mi?

Çalışmış olduğum kurumda aynı nöbet içerisinde acil-poliklinik tomografi hem skopi hemde portable çekimleri yapıyoruz bu yasal mı? Meslek kanunu veya mevzuatla alakalı bilgisi olan yardımcı olabilirse sevinirim

