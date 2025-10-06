Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
3 Ay Hapis Cezası Aldım


06 Ekim 2025 14:10
3 Ay Hapis Cezası Aldım

Merhabalar

3 ay görevi ihmalden hapis cezası verildi ve 5 yıl HAGBT verdi. 5 yıl boyunca herhangi bir şey olmazsa silinecek. İtiraz edeyim mi ? Cezayı arttırma durumu var mıdır ?


Dr Drogba
Aday Memur
06 Ekim 2025 14:14
arttırma durumu yok ya red gelir ya hagb silinir

adaletcte44
Aday Memur
06 Ekim 2025 14:33

5 - 6 kişi birlikte aldık ben itiraz etmeyeceğim itiraz eden arkadaş olursa benim ceza da mı HAGBT iptal olur

Dr Drogba, 1 saat önce
arttırma durumu yok ya red gelir ya hagb silinir
