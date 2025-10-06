Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Soru: 1978 doğumlu bir Bayanım. 15.03.1996 tarihinde sigortalı

olarak işe başladım. 14.06.2016 tarihine kadar 2535 gün sigortalı olarak özel

sektörde çalıştım. 15.06.2016 tarihinde yerel yönetimlerde sözleşmeli personel

olarak göreve başladım. 14.03.2023 tarihine kadar 2419 gün sözleşmeli personel

olarak çalıştım.15.03.2023 tarihinden itibaren ise Yerel Yönetimlerde Memur

olarak çalışmaktayım.

Soru 1: Mevcut koşullarım değerlendirildiğinde EYT haklarından

faydalanabilir miyim ve ne zaman emekli olabilirim?

Soru 2: Kanunun öngördüğü süreyi doldurup emekli hakkından

faydalanmam mümkün olursa hangi statüye ( sigortalı, memur) göre emekli

olabilirim ve hangi statü üzerinden tarafıma emekli maaşı bağlanır?

Soru 3: Hangi statü (sigortalı, memur) üzerinden emekli olmak avantajlı

olabilir?

Soru 4: Emekli olmam durumunda emekli ikramiyesi alabilir miyim?

Sorularımı cevaplama imkânınız

olursa çok sevinirim. Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

