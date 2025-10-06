Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
06 Ekim 2025 14:22
Adlı tıp kurumuna Koruma ve güvenlik görevlisi olarak atandım tüm evraklarımı teslim ettim arşiv soruşturması olacağı söylendi ne kadar sürer bu arşiv soruşturması acaba


İsmi Lazım Deil
Daire Başkanı
06 Ekim 2025 14:56

1 ay ile 6 arasında net tarih kimse veremez.

