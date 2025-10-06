Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

06 Ekim 2025 14:29
Ben atandım arşiv soruşturması aşamasındayım ekim ya da kasım ayında işe başlayacağım promosyon ödemesi ilk maaşımla birlikte mi olacak bilgilendirme yaparsanız çok mutlu olurum


boyka12
Aday Memur
06 Ekim 2025 15:03
ilk maaşınla yatmaz 3 ay maaşını alırsın zaten sonra banka sana mutemet aracılığıyla bilgi verir
