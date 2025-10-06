Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Sağlık memuru ile sağlık teknikeri becayiş yapabilir mi ?


06 Ekim 2025 18:04
Sağlık memuru ile sağlık teknikeri becayiş yapabilir mi ?

Sağlık memuru ile sağlık teknikeri becayiş yapabilir mi ? Unvan ile ilgili sorun oluyor mu acaba ?

Çok Yazılan Konular

2026 İstifa sonrası açıktan atamaSözleşmeli sağlık personeliyim, eşim EGM'de GİH memuru oldu yanına atanabilir miyim?Derece/kademe2025 Ünvan değişikliği TDSİstifa sonrası atama zimmete düşmeİllerin promosyon anlaşmaları (tek başlık)Eğitim tayini 4B'li olanları da etkiliyor mu?Yolluk ödemesi ( 2025 haziran iller arası)Boşanma sonrası tayin hakkıMühendis için genel müdürlükler arasındaki çalışma farkları

Sözlük

ayıyı muhtar yapan köy armudu rüyasında görür 1 şu an çalan şarkı 2 Geceye bir not bırakalım. 1 günün filmi 3 saç sefadan tırnak cefadan uzar 2 aynı şarkıyı dinlemek 2 pepeçura 1 bir insanın bu hayatta başına gelebilecek en güzel şeylerden bir 1 hangi fizik prensibisin 1 watsap'ın var mı?sorusu 1

Son Haberler

Özvar: Üniversite başarısı öğrencilerin aktif katılımıyla mümkünAvukat Serdar Öktem'in öldürülmesine dair 4 şüpheli yakalandıArdahan'da kimlik yenileme işlemleri tamamlandıİsrail ve Hamas arasındaki dolaylı müzakereler Mısır'da başladıBorsa günü düşüşle tamamladı

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?