Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Hakem heyet raporu


06 Ekim 2025 18:49
Hakem heyet raporu

3 ay heyet raporluydum, hakem hastaneden raporu onaylattık, evraklar hastaneye geldi, 2 ay oldu teşvik ve döner hala ödenmedi, hep bir oyalama, işi bakanlığa atıyorlar. Süreç hakkında bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim.

Çok Yazılan Konular

2026 İstifa sonrası açıktan atamaSözleşmeli sağlık personeliyim, eşim EGM'de GİH memuru oldu yanına atanabilir miyim?Derece/kademe2025 Ünvan değişikliği TDSİstifa sonrası atama zimmete düşmeİllerin promosyon anlaşmaları (tek başlık)Eğitim tayini 4B'li olanları da etkiliyor mu?Yolluk ödemesi ( 2025 haziran iller arası)Boşanma sonrası tayin hakkıMühendis için genel müdürlükler arasındaki çalışma farkları

Sözlük

aşık kadın 2 Bir işi yada bir problemi olabildiğince kolay şekilde çözümleyeb 1 bir insanın bu hayatta başına gelebilecek en güzel şeylerden bir 1 Geceye bir not bırakalım. 1 bi mola radyo yayını 2 aşık erkek 2 uykunun tutmaması 1 watsap'ın var mı?sorusu 1 Yerini yadırgamak 2 evde para saklayacak en uygun yer 2

Son Haberler

Özvar: Üniversite başarısı öğrencilerin aktif katılımıyla mümkünAvukat Serdar Öktem'in öldürülmesine dair 4 şüpheli yakalandıArdahan'da kimlik yenileme işlemleri tamamlandıİsrail ve Hamas arasındaki dolaylı müzakereler Mısır'da başladıBorsa günü düşüşle tamamladı

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?