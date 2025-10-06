Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

1. Sınıf öğretmeni evde eğitime gecti. Yeni ogretmen ataması yapıldı ancak e okula öğretmeni tanimla


06 Ekim 2025 19:43
1. Sınıf öğretmeni evde eğitime gecti. Yeni ogretmen ataması yapıldı ancak e okula öğretmeni tanimla

Okulumda idareciyim. 1. Sınıf öğretmeni kadrolu ve evde eğitim öğretmeni olmak istedi ve evde eğititime gitti. Yerine bir öğretmen atandı ama e-okul şube ekle sisteminden öğretmeni değiştiremiyorum. İlçe milli eğitim de bizimle ilgisi yok diyor. Ne yapmalıyım. Yeni öğretmen e-okula tanımlı ama o sınıfa veremiyorum.


mahub
Aday Memur
06 Ekim 2025 19:56

Ben bu soruyu cevaplayacak tecrübeli idareciler olduğuna inanıyorum bu grupta.


wulfgarop
Daire Başkanı
06 Ekim 2025 20:21
bu işlemi şube ekle bölümünden değil kayıt işlemleri bölümünden yapabilirsiniz. kurum işlemleri / kayıt işlemleri / Şube Açma-Kapama ve Öğretmen Belirleme

wulfgarop
Daire Başkanı
06 Ekim 2025 20:24
Normalde sizin yaptığınız gibi şube ekleden değiştirilir öğretmen. mevcut 1 ve 2. sınıfların öğretmen seçimi kura ile olduğundan yukarıda bahsettiğim menüden yapmak gerekiyor

mahub
Aday Memur
06 Ekim 2025 20:44

Bu işlem için uygun şubeniz bulunamadı diyor. Çünkü evde eğitime giden öğretmen hala bizim oğretmenimiz. Ve 1 A sınıfının oğretmeni olarak görünüyor.

wulfgarop, 1 saat önce
bu işlemi şube ekle bölümünden değil kayıt işlemleri bölümünden yapabilirsiniz. kurum işlemleri / kayıt işlemleri / Şube Açma-Kapama ve Öğretmen Belirleme
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Branşçıların taleplerini bir türlü karşılayamadık.Anasınıfı öğretmeninin çocukları yalnız bırakması.Ek dersler geç mi yatırılacak?Branş müdür yardımcısının zorunlu 6 saat dersi.Brasşçı müdür yardımcılarına boş gün verilmeli.Çocuğun öğretmenleri ile görüşebilmek için 3 günlük izin almak gerekliliği.Hastalık nedeniyle İl dışı geçici görevlendirmeZorunlu lise eğitiminin kaldırılmasıİdareci görev süresi belirsizliği?Okulda olmadan öğrenciyi sınava hazırlamak.

Sözlük

acemi şoför 1 Sadakat 1 bir insanın arkasından konuşmak 1 Bir işi yada bir problemi olabildiğince kolay şekilde çözümleyeb 1 aynı şarkıyı dinlemek 2 Bugün olanlar 1 aşık kadın 2 Şu sıralar en çok ihtiyaciniz olan şey 1 güne bir söz bırak 3 aşık erkek 2

Son Haberler

Eğitimi sanatla buluşturan 'Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Sergisi' açıldı'Emekliye kiralık değildir' ilanına Bakanlıktan cezaSu şehrinde adım adım 'susuzluk' tehlikesiEdirne'de yurtdışına kaçmak isteyen 287 örgüt mensubu yakalandıDeprem bölgesindeki otomobilleri Türkiye'ye tekrar sokan 35 şüpheli yakalandı

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?