Danıştayın kabul kararına karşı İdare mahkemesi nin yeniden karar vermesi

arkadaşlar merhaba bi konuda bilginize ihtiyaç im var. ne kadar konu açtıysam kimse cevap vermedi. benim durumum şöyle; yeniden yargılama sonucu beraat aldım bu beraat e istinaden Danıştay, Ankara 13. idare davasının verdiği red kararını yeniden değerlendirmesini istedi. bu karar ne kadar sürer, bu durumda idare mahkemesi beni göreve tekrar dönderir mi ihtimal nedir

