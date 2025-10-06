Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
06 Ekim 2025 20:19
Danıştayın kabul kararına karşı İdare mahkemesi nin yeniden karar vermesi
arkadaşlar merhaba bi konuda bilginize ihtiyaç im var. ne kadar konu açtıysam kimse cevap vermedi. benim durumum şöyle; yeniden yargılama sonucu beraat aldım bu beraat e istinaden Danıştay, Ankara 13. idare davasının verdiği red kararını yeniden değerlendirmesini istedi. bu karar ne kadar sürer, bu durumda idare mahkemesi beni göreve tekrar dönderir mi ihtimal nedir

06 Ekim 2025 20:34
kararın özeti böyle: Bu durumda, Bank Asya hesap hareketlerinin, davacının FETO ile irtibat ve iltisakını ortaya koyan bir delil olarak değerlendirilebilmesi için; davacı hakkında Anayasa Mahkemesinin ihlal kararı doğrultusunda yeniden yapılan yargılama sonucunda verilen Ceza Mahkemesi kararında yer alan tespit ve değerlendirmeler ile Idare Mahkemesince, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna davacının Bank Asya hesap dökümlerinin istenilmesine yönelik yapılacak ara kararı neticesinde gönderilecek bilgi ve belgelerin birlikte incelenmesi ve bu inceleme sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
