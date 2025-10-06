Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Filistin Farkındalık etkinliği için ne yapabiliriz ?


06 Ekim 2025 20:39
Filistin Farkındalık etkinliği için ne yapabiliriz ?

Lise düzeyinde yapılacak etkinlikler için öneriler verebilir misiniz sayın hocalarım

Çok Yazılan Konular

Branşçıların taleplerini bir türlü karşılayamadık.Anasınıfı öğretmeninin çocukları yalnız bırakması.Ek dersler geç mi yatırılacak?Branş müdür yardımcısının zorunlu 6 saat dersi.Brasşçı müdür yardımcılarına boş gün verilmeli.Çocuğun öğretmenleri ile görüşebilmek için 3 günlük izin almak gerekliliği.Hastalık nedeniyle İl dışı geçici görevlendirmeZorunlu lise eğitiminin kaldırılmasıİdareci görev süresi belirsizliği?Okulda olmadan öğrenciyi sınava hazırlamak.

Sözlük

Bugün olanlar 1 mutlu evlilik 1 aynı şarkıyı dinlemek 2 türkiye'ye sesleniyorum riskli binalarda oturmayın 1 bi mola radyo yayını 2 Yerini yadırgamak 2 unutmak 1 günün filmi 3 güne bir söz bırak 3 pepeçura 1

Son Haberler

Eğitimi sanatla buluşturan 'Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Sergisi' açıldı'Emekliye kiralık değildir' ilanına Bakanlıktan cezaSu şehrinde adım adım 'susuzluk' tehlikesiEdirne'de yurtdışına kaçmak isteyen 287 örgüt mensubu yakalandıDeprem bölgesindeki otomobilleri Türkiye'ye tekrar sokan 35 şüpheli yakalandı

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?