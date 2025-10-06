Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Alan değişikliğinde memur öğretmenler, istifa sonrası geçiş bekleyenler aynı ilanda olabilir?


06 Ekim 2025 22:11
Alan değişikliğinde memur öğretmenler, istifa sonrası geçiş bekleyenler aynı ilanda olabilir?
MEB atama ve yer değiştirme yönetmeliği engeli bulunan kamu kurumlarında öğretmenlik diplomasina sahip memurlar ve istifa sonrası dönüş bekleyenler öğretmenler dahil edilecek mi İlk atama MADDE 7 - (1) Öğretmenlikte adaylığı daha önce kaldırılmamış olanlardan 5 inci maddede belirtilen atama şartlarını taşıyanlar, aday öğretmenliğe atanmak üzere ilk atama kapsamında başvurabilir. (2) Aday veya asıl Devlet memuru olarak halen Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar, Devlet memuru olarak görev yapmakta iken kendi istekleriyle bu görevlerinden ayrılanlar ile aday öğretmenlik veya aday memurluk döneminde başarısız olmaları nedeniyle görevine son verilenler, 5 inci maddede belirtilen atama şartlarını taşımaları kaydıyla ilk atama kapsamında başvuruda bulunabilir. (3) Öğretmenlikte adaylığı daha önce kaldırılmış olanlardan yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama yoluyla öğretmenliğe atanabilme niteliklerini taşıyanlar, istemeleri halinde ilk atama kapsamında da başvuruda bulunabilir. Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama MADDE 8 - (1) Devlet memurluğundan ayrılmış olanlar, daha önce eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadroda adaylıklarının kaldırılmış olması şartıyla, öğretmen olarak atanmak üzere yeniden atama kapsamında başvurabilir. (2) Devlet üniversitelerinde en az iki yıl öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak görev yaptıktan sonra bu görevlerden ayrılanlar, mezun oldukları alanların Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olması şartıyla, öğretmen olarak atanmak üzere yeniden atama kapsamında başvurabilir. (3) Kamu kurum ve kuruluşlarında halen görev yapmakta olanlar, daha önce eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadroda adaylıklarının kaldırılmış olması şartıyla, öğretmen olarak atanmak üzere kurumlar arası yeniden atama kapsamında başvurabilir. (4) Devlet üniversitelerinde halen görev yapmakta olanlardan en az iki yıl öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak görev yapmış olanlar, mezun oldukları alanların Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olması şartıyla, öğretmen olarak atanmak üzere kurumlar arası yeniden atama kapsamında başvurabilir. Hükmü bulunduğu ve alan değişikliği gibi Memur Öğretmenler ile istifa sonrası dönüş bekleyen öğretmenler aynı yönetmelikte geçişi sağlanması "eşitlik ilkesi" gereği yapılması elzemdir.

Danıştay İDDK'dan kurumlar arası nakille ilgili önemli karar! https://www.memurlar.net/haber/942388/

'Memur öğretmenler asıl işine dönsün' https://www.memurlar.net/haber/730433/

'Memur öğretmenler' haberimiz meclis gündeminde https://www.memurlar.net/haber/461517/

Memur öğretmenler haklarını geri istiyor https://www.memurlar.net/haber/461177/

https://sozluk.memurlar.net/konu/memur-ogretmenler

Çalışan memurlar öğretmenliğe nasıl başvuracak? https://www.memurlar.net/haber/278208/

Memurken Nasıl Öğretmen Oldu? Bir Hak Arama Örneği https://www.memurlar.net/haber/81236/

Memur öğretmelerden Yusuf Tekin'e mektup https://www.memurlar.net/haber/385415/
