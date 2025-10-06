Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Norm fazlası müdür yardımcısı


06 Ekim 2025 22:52
Norm fazlası müdür yardımcısı
norm güncellemelerinde öğrencilerimiz eksilince norm fazlası oldum, süreç nasıl işler, ocakta mı görevlendirme isteyeceğiz, yazın okul kapanınca mı? il İstanbul

Çok Yazılan Konular

Branşçıların taleplerini bir türlü karşılayamadık.Anasınıfı öğretmeninin çocukları yalnız bırakması.Ek dersler geç mi yatırılacak?Branş müdür yardımcısının zorunlu 6 saat dersi.Brasşçı müdür yardımcılarına boş gün verilmeli.Çocuğun öğretmenleri ile görüşebilmek için 3 günlük izin almak gerekliliği.Hastalık nedeniyle İl dışı geçici görevlendirmeZorunlu lise eğitiminin kaldırılmasıİdareci görev süresi belirsizliği?Okulda olmadan öğrenciyi sınava hazırlamak.

Sözlük

bir insanın arkasından konuşmak 1 bi mola radyo yayını 1 güne bir söz bırak 3 WhatsApp 1 Madleen gemisi 2 aşık kadın 1 Bir işi yada bir problemi olabildiğince kolay şekilde çözümleyeb 1 Bugün olanlar 1 acemi şoför 1 Yerini yadırgamak 2

Son Haberler

SPK Başkanı Gönül açıkladı: Halka arzda vites artırılacak!Meteoroloji İstanbul dahil 20 ili uyardı! Kuvvetli yağış geliyorSerdar Öktem'in saldırıya uğradığı araç 5 saat sonra kaldırıldıUçuruma yuvanlanan 'patpat'ın altında kalan sürücü hayatını kaybettiGÖKSUR IIR füzesinden hedefe tam isabet

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?