polislikten istifa etmeyi düşünüyorum


06 Ekim 2025 23:05
polislikten istifa etmeyi düşünüyorum
Polislikte beşinci yılımı doldurdum; Adam kayırma (torpil) Düzensiz çalışma saatleri Dedikodu, fitne, fesat Bedavadan fazla çalışma Savcısından amirinden baskı Maaşın yetersizliği Saygınlığın bitik olması vs vs gidiyor Artık meslekten n**ret etme noktasına geldim ve midem bulandı. Evet severek girdim ve 5 yıldır severek yapıyorum. Yemin ederim yukarıda sayılan maddeleri tek tek gördüm ve yaşadım. İstifa etmek istiyorum. Yorumlarınızı belirtirseniz sevinirim not:karakol ve ekiplerde çalıştım

TeoMaN_20
Aday Memur
06 Ekim 2025 23:08
en iyisini yaparsin
