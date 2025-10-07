Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Ücretsiz izindeyken promosyon alabilir miyiz?


07 Ekim 2025 01:20
Ücretsiz izindeyken promosyon alabilir miyiz?

Bilgisi olan var mı?


ScoRPioN1905
Aday Memur
07 Ekim 2025 01:28
Maaş almadığın için vermeyebilirler ama tam emin değilim tabi

Srkan112
Şef
07 Ekim 2025 01:29
Alamazsın. Ücretsiz iznin bitince kalan ayları alırsın.
