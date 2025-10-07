Çocuk gelişimi uzmanı maaşı hk.

merhaba sağlık bakanlığı alımlarında 2 yıllık çocuk gelişimi bölümünden alım yapmıyor. Çocuk gelişimci olarak atanabilmek için lisans mezunu olmanız gerekiyor. maaşa gelince sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimci gibi sağlık lisansiyerleri aynı maaşı alıyor. 12 yıldır çalışıyorum toplam yetmiş dört civarı maaşım var (67 ana maaş, 5 bin teşvik, 2 küsür taban)

