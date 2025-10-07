Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Çocuk gelişimi uzmanı maaşı hk.


07 Ekim 2025 08:59
Merhaba arkadaşlar herkese işlerinde kolaylıklar diliyorum.Bir konu hakkında bilginizi rica ediyorum.Şuan bir devlet hastanesinde çalışan 2 yıllık bir çocuk gelişimi uzmanı arkadaş teşvik ve yan haklarla birlikte toplam ne kadar maaş alıyor acaba?Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.


tanerta
Aday Memur
07 Ekim 2025 10:40
merhaba sağlık bakanlığı alımlarında 2 yıllık çocuk gelişimi bölümünden alım yapmıyor. Çocuk gelişimci olarak atanabilmek için lisans mezunu olmanız gerekiyor. maaşa gelince sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimci gibi sağlık lisansiyerleri aynı maaşı alıyor. 12 yıldır çalışıyorum toplam yetmiş dört civarı maaşım var (67 ana maaş, 5 bin teşvik, 2 küsür taban)

sedat90
Aday Memur
07 Ekim 2025 10:57

çok teşekkür ederim cevabınız için 2 yıllık çocuk gelişimi uzmanı derken 2 yıllık çalışan demek istemiştim yazma hatası olmuş sanırım kusura bakmayın.İşe ilk sözleşmeli personel olarak giriliyor sanırım maaş çok etkilenir mi acaba söylediğiniz rakamlardan

