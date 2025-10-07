Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : gül-feşan

DPB görevleri alan kurum


07 Ekim 2025 10:01
DPB görevleri alan kurum

dpb kapatıldıktan sonra görevlerinin bir kısmının dağıtıldığı yazıyor ve mevzuati konularda görüş vermek üzere cumhurbaskanlığı personel ve prensipler müdürlüğune devredildigi yaziyor ama bu kurumun ne sitesi var nede cimerde çıkıyor nasıl başvuracaz acaba


iras
Genel Müdür
07 Ekim 2025 12:36

Çalışma genel müdürlüğü var da ulaşamıyorsun cimere çalışma bakanlığına atıyorsun direkt senin kuruma atıyorlar.adam gibi çalışan bir kurum gözlerine battı bununda anasını belleyelim dediler ve başardılar


Lionelmessii
Aday Memur
07 Ekim 2025 12:54
cimere yazmak boş o zman
