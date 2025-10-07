Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan

Bilgisayar Mühendisi için ideal kurum hangisi?


07 Ekim 2025 10:43
Bilgisayar Mühendisi için ideal kurum hangisi?

Merhaba,

Bir kurumda mühendisim, kurum değişikliği düşünüyorum. İş sıkıntım yok, çoğu konuya hakim bir mühendisim. Liyakatli olan ve yükselme imkanı bulunan ayrıca öncelikle il merkezinde, değil ise Ankara merkezde olan hangi kurumu önerirsiniz?

Çok Yazılan Konular

Teknisyenin GYS ile şef olmasıMEB ve TTKB'ce öğretmeniz KPSS ile kazandığımız kadrolarımız EÖH'ye aktarılsınKurumlararası GeçişVHKİ veya bilgisayar işletmenliği kadrosu açma

Sözlük

WhatsApp 1 Zerengökçe 9 Yerini yadırgamak 1 günaydın sözlük 1 yetkileri kötüye kullanmak 1 watsap'ın var mı?sorusu 1 süt mısır 1 gram altın 1 acemi şoför 1 Madleen gemisi 2

Son Haberler

Mercimek çorbasına un konur mu? tartışması başladıEdirne'de yağış nedeniyle yol çöktü, minibüs çukura düştüKüresel Sumud Filosu'ndaki 14 Türk vatandaşı yurda dönüyorBakan Açıkladı: İşte Yeni Dönemin Trafik CezalarıYeni bedelli askerlik ücreti için 2026 yılı zam tahmini

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?